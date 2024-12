VIRADA SALVADOR

Léo Santana vai fazer a contagem regressiva para 2025

Pagodeiro se apresenta hoje (31) na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio; festival ainda tem Luan Santana e Belo

Luiza Gonçalves

Publicado em 31 de dezembro de 2024 às 02:30

Léo Santana promove uma única edição do Baile da Santinha no dia 10 de janeiro Crédito: divulgação

Antes de ganhar os palcos como o GG, o Ano Novo ocupava um lugar mais íntimo para Léo Santana: “Sempre fui uma pessoa muito família, que gostava de celebrar datas importantes como o Natal e o Ano Novo com os meus. Buscava estar com meus pais e minhas irmãs, no meu núcleo familiar”, relembra o artista.

Hoje, o pagodeiro queridinho da Brasil alegra o fim de ano de vários pais, filhos, amigos e fãs, numa maratona de shows que se iniciou no dia 27 de dezembro. Mas, o equilíbrio entre tradição familiar é crucial para ele: “Faço questão de poder levar elas, Lore e Liz, sempre que possível, para estarem perto de mim em momentos especiais”, afirma.

Na passagem de 2024 para 2025, o Ano Novo de Léo Santana ganhou uma dimensão ainda mais especial: o cantor será o responsável pela contagem regressiva e anunciará a chegada do novo ano em Salvador, durante sua apresentação no Festival da Virada Salvador 2025, que se inicia às 23h, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

“Fazer a contagem regressiva para a chegada de 2025 é muito especial, mas fazer isso em Salvador, que é a minha casa, torna tudo ainda mais gostoso e emocionante. Tenho certeza de que 2025 será um ano de bênçãos para todos nós. Estou muito feliz em realizar a virada e celebrar o novo ano junto com amigos, família, baianos e turistas do mundo inteiro que vêm curtir as belezas e receber a energia única da nossa cidade”, revela, animado.

Os shows da noite da virada na Arena O Canto da Cidade começaram às 19h com Parangolé. Essa será a primeira apresentação da banda no festival sob o comando do vocalista Lincoln Sena. Na sequência, Jorge e Mateus marcam presença no evento. Após o show de Léo Santana, apresentam-se ainda Luan Santana, Belo e Mari Fernandes, encerrando a programação já na primeira manhã de 2025.

Para Léo, 2024 foi um ano marcado por momentos especiais em sua carreira, a exemplo dos trabalhos musicais Léo & Elas, audiovisual em que passeia por diferentes gêneros musicais e divide duetos com cantoras como Simone Mendes, Ana Castella e Iza; e o PaGGodin, álbum em que mergulha no samba e pagode carioca.

Orgulhoso dessa etapa, ele divide suas perspectivas para o início de 2025: “Vamos fazer um verão lindo, com toda certeza. Teremos o Baile da Santinha, o Navio do Gigante, mais uma edição do PaGGodin, que desembarca em Brasília. Além, é claro, de um Carnaval que será lindo e cheio de energia, com muita música e o astral lá em cima. Vai ser muito especial e meu nome é pronto!”.