TEATRO

Em Salvador, Leona Cavalli encena texto escrito há cerca de cinco séculos

Monólogo Elogio da Loucura, baseado na obra de Erasmo de Rotterdam, será apresentado de sexta (8) a domingo (10), na Caixa Cultural

Segundo Leona, estrela da peça, a Loucura na montagem é apresentada de uma forma completamente diferente da que normalmente estamos acostumados: “Ela é totalmente lúcida. E, através do seu raciocínio, com ironia e humor, vai evidenciando o quanto a nossa sociedade é louca”, diz a atriz.

Leona diz que a história, uma mistura de drama e comédia, a atraiu logo que a conheceu: “Sou apaixonada por esse texto, que é um clássico da literatura. O que me interessou foi justamente a abordagem única da loucura, não como patologia ou sofrimento, mas como integração das forças criativas e transgressoras que existem em todos nós”. O texto, embora tenha sido escrito há 500 anos, continua atual, segundo a atriz, e isso também foi fundamental para despertar seu interesse: “É tão atual que nem precisamos adaptar muito, pois parece realmente que foi escrito hoje, fala diretamente da loucura em que vivemos”.

A direção é de Eduardo Figueredo, que já trabalhou com Leona em outras montagens, como Frida e Diego, em que a atriz vivia Frida Kahlo. Também trabalharam juntos nas comédias Gatão de Meia Idade e Procuro o Homem da Minha Vida, Marido Eu Já Tive, em que ela interpretava diversos personagens. “Gosto muito da sensibilidade dele e temos cumplicidade cênica, entendo o que ele propõe sem precisar explicar muito, e isso é essencial na relação atriz e direção”, diz Leona sobre Eduardo.

O diretor também destaca a atemporalidade da obra: “Em um momento com tantas adversidades e repleto de inversões de valores éticos, políticos e sociais, um momento em que o homem apresenta sérios sinais de retrocesso e barbárie, a obra de Erasmo de Rotterdam nos apresenta uma importante reflexão sobre civilidade e empatia nos dias atuais”.

A montagem tem uma atração extra, que é a música ao vivo, com trilha original. “A linguagem proposta pelo Eduardo com música ao vivo, traz um universo de poesia e de viagem sensorial que é essencial pra fluidez do espetáculo. A trilha é belíssima e composta especialmente pra peça”, vibra Leona. O violoncelo é de Cika e Rafa Ducelli fica na percussão.