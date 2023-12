Leticia Cazarré explica estado de saúde após diagnóstico de burnout: 'Foi muito doloroso'

A bióloga e stylist comentou sobre a maternidade - ela e o ator são pais de 5 filhos e ela está grávida do 6º- e esclarece que já estava com sintomas de burnout quando descobriu a gravidez de Maria Guilhermina em 2022, o que aumentou sua preocupação.

Leticia contou sobre as complicações na saúde da filha, que nasceu com uma cardiopatia e precisou ficar internada na UTI, além da mudança para São Paulo com a menina e a necessidade de instalar um homecare para os cuidados após a internação do bebê: "É muito difícil explicar tudo o que ela viveu", disse. Ela ressaltou, ainda, o apoio que recebe do marido na criação dos filhos.