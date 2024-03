BBB 24

Líder Giovanna revela em quem vai votar: 'Olha com cara ruim pra mim o dia inteiro'

Sister fica encucada sem saber de onde veio atrito com colega de programa

A líder da semana no BBB 24, Giovanna, já decidiu quem vai mandar direto para o paredão neste domingo (17). Em conversa com Raquele na lavanderia, ela revelou o voto e ainda justificou: “É óbvio que é a Bia. Ela olha com cara ruim pra mim o dia inteiro, a Alane eu ainda converso”, diz.