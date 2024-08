TV

Lilith em 'Renascer': Quem é a enigmática nova personagem que entra na reta final da novela

Bruno Luperi, responsável pela adaptação do universo de Benedito Ruy Barbosa em Renascer, conheceu Lucy durante as gravações de Velho Chico (2016), sua novela de estreia. "Desde lá a gente vem se comunicando e nutrindo uma admiração mútua. E quando ele me fez o convite, já nessa reta final, com uma personagem nova, eu não tive como recusar", disse ela, em entrevista ao Gshow.