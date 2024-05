BRUNINHO DE VOLTA

Live Nation anuncia shows de Bruno Mars em outubro no Brasil; confira cidades

A produtora de eventos Live Nation anunciou, nesta quinta-feira (2), divulgou as cidades onde haverá shows de Bruno Mars no Brasil. O cantor vai passar pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Esta é a quarta vez do artista no país. As apresentações vão acontecer em outubro deste ano. No Rio, o show será no dia 4, no Estádio Nilton Santos.