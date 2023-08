Livro com receitas da cozinha baiana é lançado em Salvador

Livro revela segredos da cozinha baiana . Crédito: Divulgação

Os amantes dos sabores e aromas da culinária baiana terão mais uma oportunidade para exercitar a feitura das iguarias em casa. A oportunidade chega com a reedição do livro "A culinária baiana no restaurante do Senac Pelourinho". A obra reúne 72 receitas que podem garantir menus de entrada, prato principal e sobremesa. Acarajé, abará, bobó de camarão, jacuba e cocada de amêndoa de cacau, são alguns dos exemplos.



Além das receitas e modo de fazer, o livro organizado pelo Senac conta ainda com belíssimas imagens da capital baiana e de suas manifestações culturais, além claro, do que há de melhor na culinária local. O leitor também poderá fazer um mergulho na história Restaurante-escola do Senac Pelourinho, que é um dos mais tradicionais restaurantes de Salvador.

"Essas receitas fazem parte do acervo da cozinha baiana. São receitas do recôncavo, do sertão e do litoral com diferentes ingredientes regionais. O livro vem para preservar a memória e o modo de fazer tradicional. A obra só adquiri vida quando são realizadas, por isso todas as receitas foram pensadas de modo que qualquer pessoa consiga fazer. É o uso que contribui para garantir a continuidade do nosso patrimônio alimentar", destaca Raul Lody, antropólogo e curador do Museu da Gastronomia Baiana.

O Museu da Gastronomia Baiana, iniciativa do Senac-Bahia, é um conjunto de espaços que integra o Largo do Pelourinho. É organizado com exposição de longa duração, exposição temporária, vitrine-homenagem, restaurante-museu/escola; bar-museu Bahia Bar, loja-museu Doces & Livros e a Galeria Nelson Daiha, espaço dedicado à art-food.