Los Catedrásticos vai à Cidade Baixa com o sucesso 'Macetando o Apocalipse'

Espetáculo acontece nos dias 15, 16 e 17 de agosto, às 19h

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 21:56

Os atores Cyria Coentro, Jackson Costa e Maria Menezes e Zéu Britto
Os atores Cyria Coentro, Jackson Costa, Maria Menezes e Zéu Britto Crédito: Divulgação

Após sessões esgotadas no Teatro Módulo, o grupo Los Catedrásticos chega à Cidade Baixa, em Salvador, mais especificamente no Caminho de Areia, no Centro Cultural Sesi Casa Branca, para três apresentações do espetáculo “Macetando o Apocalipse”. As apresentações acontecem nos dias 15, 16 e 17 de agosto, às 19h.

A nova montagem, que estreou em 1989, provoca reflexões, arranca risadas e reafirma a relevância na cena cultural da Bahia. O tema central continua a ser a música — paixão inquestionável dos baianos. Com sua tradicional irreverência, Los Catedrásticos mergulha no universo das letras das canções mais populares de diferentes gêneros, como axé, pagode, sertanejo, arrocha, funk, e samba-reggae, transformando-as em uma análise crítica, divertida e totalmente única.

Cyria Coentro, Jackson Costa e Maria Menezes retomam seus papéis, acompanhados pelo retorno de Zéu Britto ao grupo. Sob a direção de Paulo Dourado e com produção de Milena Leão, da Carambola Produções, 'Macetando o Apocalipse' chega com energia renovada e a mesma irreverência que consolidou Los Catedrásticos como referência no teatro nacional.

Serviço:

Espetáculo: Los Catedrásticos – Macetando o Apocalipse

Datas: 15, 16 e 17 de agosto de 2025

Horário: às 19h

Local: Centro Cultural Sesi Casa Branca

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia)

Vendas: Bilheteria Digital

Duração: 1h15

Classificação: 14 anos

