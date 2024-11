POSICIONAMENTO

Luana Piovani defende fim da escala 6x1: ‘Por que o pessoal é contra? Só pensa no próprio umbigo’

A atriz se posicionou sobre a PEC que divide opiniões nas redes sociais

Ao entrar nas redes sociais, é possível ver que o assunto do momento é a proposta que prevê o fim da escala 6x1, em que se trabalha seis dias e tem descanso apenas no sétimo. Os famosos também estão se posicionando e Luana Piovani é uma delas. Nesta segunda-feira (11), a atriz usou seu Instagram, enquanto se maquiava, para comentar sobre o assunto e o motivo de ser a favor da nova configuração de trabalho.

"É tão difícil ser cidadão no Brasil, já virou até piada, porque a gente tem que explicar o óbvio. Por que o pessoal é contra? Por que eles estão pensando que o povo só pensa no seu próprio umbigo, gente?", afirma. "Porque o povo só pensa no seu próprio umbigo", completou.

Luana, que atualmente vive em Portugal mas vem fazer gravações do seu programa no Brasil, usou de exemplo o modelo de trabalho da sua equipe, que faz escala 5x2, trabalhando 11 horas por dia.

"É um outro tipo de trabalho e é todo mundo remunerado, bem-remunerado e feliz, mas vocês imaginam quem trabalha arduamente, quem pega duas conduções, leva três horas para chegar no trabalho, quem não tem apoio em casa de funcionária, quem tem que chegar em casa do trabalho, fazer o jantar, lavar a louça, cuidar do menino, dar banho, botar para dormir, acordar, quatro horas da manhã para ir trabalhar de novo. Como é que ninguém pensa no pessoal, gente? Eu não posso conceber", disparou.