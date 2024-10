'POBRES CRIANÇAS RICAS'

Luana Piovani reposta vídeo com críticas à Virginia Fonseca sobre exposição dos filhos

"Isso, no meu ponto de vista, é exploração, porque uma criança não pediu para já nascer tendo Instagram. A gente viu o caso da nossa pequena lá. A mudança de comportamento só por conta do uso do telefone. Pega uma malícia rápido, pega um estresse rápido. As crianças já estão estressadas sem ter nenhuma demanda emocional, psicológica, de trabalho", começou.