Luccas Neto apresenta espetáculo O Bem vs O Mal na Concha

Luccas Neto e os aventureiros no show O Bem vs O Mal. Crédito: divulgação

Repleto de efeitos especiais, além de muita dança, música e coreografias, o espetáculo Luccas Neto - O Bem Vs O Mal, que será apresentado neste domingo (17), às 17h, na Concha Acústica do TCA, traz a história de aventureiros que têm a missão de salvar a Cidade da Alegria dos vilões



Com a participação da Aventureira Vermelha, Aventureira Roxa e do Aventureiro Branco, o show conta ainda com a ajuda da plateia super-jovem, convidada a cantar, dançar e se divertir.

Preocupado com as mensagens positivas e os ensinamentos, Luccas Neto apresenta, de forma didática e afetiva, a importância da união, do amor e da amizade, até atitudes simples do dia a dia, como o cuidado com a saúde bucal e o respeito ao próximo.

Em parceria com as ONGs Associação Aisha Vida (FAV) e Projeto Semeadores Mirins, o projeto Show Solidário convida o público que vai aos shows da Íris Produções a doar 1 kg de alimento, de forma voluntária, sem contrapartida. Nos dias de shows, duas equipes de voluntários dos três projetos sociais mencionados se dividirá nas duas entradas da Concha: uma ficará na catraca da esplanada e outra na catraca da Ladeira da Fonte. A equipe estará sempre uniformizada e o local sinalizado com a marca do projeto.