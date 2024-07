MÚSICA

Luciano Calazans festeja seus 50 anos com show beneficente

Artista se apresenta nesta quarta (31) na Sala do Coro do TCA em prol do Hospital Martagão Gesteira

Da Redação

Publicado em 30 de julho de 2024 às 06:00

O maestro Luciano Calazans Crédito: Felipe Oliveira/divulgação

Em comemoração aos 50 anos de vida e 37 de carreira, o maestro Luciano Calazans se apresenta nesta quarta (31), às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, com o show da turnê Luciano Calazans 50 Anos, que terá toda verba revertida para o Hospital Martagão Gesteira, instituição que atende pacientes pediátricos com doenças raras de todo o estado da Bahia pelo SUS.

Acompanhado do Bando do Maestro, formado por Nilton Azevedo (flauta | sax tenor), Davi Brito (trompete | fluguel horn), Tiago Valois (trombone), Gerson Silva (guitarra) e Reni Almeida (bateria). Conhecido por sua dedicação à música, Luciano Calazans é uma figura central na cena musical da Bahia.

Há nove anos, vem desenvolvendo parcerias com uma das mais prestigiadas orquestras, a Orquestra Sinfônica da Bahia e com muitas orquestras do Brasil, além de dirigir e assinar arranjos de artistas como Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Margareth Menezes, Lenine, Daniela Mercury, Flavio Venturini, João Donato e Luiz Caldas.

“A música tem o poder de transformar vidas. Espero encontrar a Sala do Coro lotada de gente e cheinha de amor e solidariedade. O Martagão utiliza mais de 800 quilos de leite em pó por mês. Convoco todos vocês a participarem desse evento de celebração à vida e de doação. Preparei um concerto bem gostoso para essa ocasião!”, explica.

A turnê Luciano Calazans 50 anos já passou por Conceição do Coité, Praia do Forte, Fortaleza e chega a Salvador com composição inédita em parceria com Margareth Menezes.