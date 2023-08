Luciano Huck desembarca no Vale do São Francisco para gravar com projetos sociais

O apresentador Luciano Huck desembarcou em Petrolina (PE), nesta quarta-feira (16), junto à equipe de gravações da TV Globo. Desde a chegada, Huck publicou vídeos nos stories do seu perfil no Instagram, visitando pontos turísticos do Vale do São Francisco, como a Ilha do Fogo, e interagindo com a população local.



“Estava louco de saudade de rodar esse país inteiro. Estamos indo de Petrolina para Juazeiro, vamos passar de Pernambuco para a Bahia”, afirmou em um dos vídeos. Em seguida, em Juazeiro (BA), esteve no Espaço Vip da Nádia, instituição conduzida pela Dona Nádia Dias Ribeiro, que realiza ações sociais.