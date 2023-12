Ludmilla publica foto de encontro com Beyoncé em Salvador: 'Nunca desistam dos seus sonhos'

Após relatar que a última quinta-feira (21) foi o "melhor dia de sua vida", após conhecer a cantora norte-americana Beyoncé, em Salvador, a cantora Ludmilla, que começou a carreira como MC Beyoncé, fazendo uma clara homenagem à "Queen B", publicou uma foto do seu encontro com a ídola.



"Nunca desistam dos seus sonhos. Eu te amo infinito, Beyoncé. Você mudou minha vida. Obrigada por existir", escreveu a brasileira, na legenda da publicação. No registro, ela aparece abraçando Beyoncé, minutos antes da americana subir ao palco da festa "Club Renaissance", que aconteceu no Centro de Convenções de Salvador para promover o lançamento do filme "Renaissance: A Film by Beyoncé", q