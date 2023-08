Luedji Luna estreia turnê de novo álbum na Concha Acústica do TCA. Crédito: Henrique Falci

Luedji Luna estreia a turnê de seu álbum mais recente, “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’agua Deluxe”, nesta sexta-feira (25), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no Campo Grande. Será a primeira vez que a cantora fará uma apresentação solo na Concha, quando apresentará composições inéditas e autorais.



Terceiro disco de estúdio, “BMDA Deluxe” é uma espécie de Lado B do “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água”, seu segundo álbum, lançado em 2021. Para este show, a cantora irá trazer um repertório com a mistura de neo-soul, R&B, além do jazz já presente nos seus trabalhos anteriores.

“Minha música desde o primeiro disco nasce com o intuito de dialogar com mundo”, afirma Luedji. Além das canções inéditas, como “Sinais”, “Pele”, “Metáforas” etc, o público irá curtir três remixes da primeira edição de “Bom Mesmo”, como “Manto da Noite”, “Lençóis” e “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água”.

Participações especiais

Para celebrar esse momento, Luedji Luna convidou dois grandes nomes do cenário contemporâneo da música brasileira. A cantora e compositora Melly, revelação do R&B brasileiro, com referência no soul e jazz, é uma delas. A baiana de 22 anos tem mais de 50 músicas criadas e lançou em 2021 o seu primeiro EP, “Azul”, que conta com participações de ÁTTOXXÁ e Afrocidade.

O segundo convidado é o paulistano Rico Dalasam, pioneiro da cena queer rap, com dois discos gravados, “Orgunga” (2016) e “Dolores Dala, o guardião do alívio” (2021). O cantor e compositor, que se tornou conhecido pela autoria da letra de “Todo dia” - hit que impulsionou o sucesso de Pabllo Vittar em 2017 -, traz em suas canções questões como impacto social de relacionamentos interraciais.

Serviço:

Show: Luedji Luna – “BMDA Deluxe”

Dia: 25 de agosto (sexta-feira), na Concha Acústica (Campo Grande)

Abertura dos portões: 17h30h | Show: 19:00h

Classificação: 16 anos

Ingressos aqui e na bilheteria do TCA