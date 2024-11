FAMOSOS

Luisa Arraes posta foto coladinha com José Loreto após beijo em festa

Os atores foram vistos aos beijos na festa de encerramento da novela No Rancho Fundo

Anna Luiza Santos

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 16:47

Foto compartilhada pela atriz nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Luisa Arraes, de 31 anos, compartilhou nesta quinta-feira (07) novas fotos dos bastidores da novela No Rancho Fundo, projeto que encerrou as gravações recentemente. Na trama, a atriz interpretou Blandina ao lado de José Loreto, com seu personagem Marcelo Gouveia, o que gerou forte ligação entre os atores. Durante a festa de encerramento da novela, no mês passado, Luisa foi vista em uma situação que gerou burburinhos: aos beijos com Loreto.

"As fotos demoraram pra chegar nas nossas mãos, mas aqui estão! Nosso último dia, últimas encarnações de Blandina e Marcelo, ao lado do nosso comandante @afiterman e tiradas por nosso maestro @gabrielrochlin", legendou Luisa destacando o trabalho com o diretor e o fotógrafo da produção.