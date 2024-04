MÚSICA

Luisão Pereira é homenageado em tributo no Rio Vermelho

O músico baiano Luisão Pereira, que morreu em março aos 55 anos, será homenageado num tributo nesta quarta-feira (10), na Casa da Mãe, no Rio Vermelho, às 20h, com entrada gratuita. Entre os artistas confirmados, estão Claudia Cunha, Rebeca Matta, Manuela Rodrigues, Ronei Jorge, Luciano Bahia, Enio, Livia Nery, Ananda Ferrari e Nanda Rocha. Eles se revezam no palco, com uma banda base formada por Tarcísio Santos (guitarra) e Thiago Trad (bateria), além de Beto Santana na operação de som. O repertório terá várias composições de Luisão, além de outras músicas de compositores e bandas que faziam parte do seu universo afetivo.

Luisão nasceu em Juazeiro e teve as primeiras experiências musicais numa banda punk, aos 11 anos, chamada Conjuntivite. Aos 13, criou a Metalúrgica, de rock. Em Salvador, integrou a Cravo Negro, que o levou, em 1996, à Penélope, onde permaneceu no período de maior projeção nacional. Com a banda, conquistou indicações a dois prêmios Multishow de Música Brasileira e quatro ao VMB, o prêmio da MTV. Em 2006, iniciou um novo momento, dando início a carreira solo, pela qual lançou o álbum, Nota de um Samba Só, em 2006. No ano seguinte, criou o duo Dois em Um, um projeto com a violoncelista e ex-mulher Fernanda Monteiro, com quem lançou EPs, álbum e um DVD. Com o fim da dupla, voltou a trabalhar sozinho, lançando singles e seu segundo álbum, Fogo no mar, em 2023. Também trabalhou em discos e shows de artistas como Los Hermanos, Elza Soares, Paralamas do Sucesso, Titãs e Marcelo Camelo. Tributo a Luisão Pereira.