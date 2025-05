NA PUPILEIRA

Luiz Caldas convida Flávio José para forró

Evento acontece neste domingo (18) a partir das 16h

Luiz Caldas promove neste domingo (18), a partir das 16h, a segunda edição do Arraiá do Luiz, evento que confirma a relação do pai da axé music com as festas juninas. Para o Arraiá do Luiz, que acontece na Pupileira, em Nazaré, o anfitrião convida o forrozeiro Flávio José. Uma ressalva: a festa estava prevista para acontecer na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, mas por necessidade de um espaço maior o evento precisou mudar de lugar.>