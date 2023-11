Luiza Brunet faz acordo para pagar dívida de mais de R$ 600 mil no cartão de crédito

Luiza Brunet fez um acordo para pagar uma dívida no cartão de crédito, no valor de R$ 646 mil, com o Banco Bradesco. O processo judicial tramita no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) desde junho deste ano.



Conforme o documento, ao qual o Estadão teve acesso, a empresária conseguiu um grande desconto para acabar com o débito. Ela se propôs a pagar duas parcelas em julho deste ano, à vista



A primeira, de R$ 340 mil, dizia respeito ao valor de acordo entre as partes. A segunda, de R$ 27 mil, era referente aos honorários de sucumbência (remuneração do advogado da parte vencedora do processo). Quase 50% do valor original da dívida.