Mãe de filhos famosos, Menininha do Gantois completa 38 anos de morte

Ali, no Terreiro do Gantois, ou Ilê Iaomim Axé Iamassê, estava guardada uma senhora que, ao longo de sua vida, conquistou o respeito da mais alta sociedade baiana do século 20.

Mãe Menininha acabou incorporando um peso sociopolítico tão robusto que transcendeu as fronteiras do Candomblé. Com o passar do tempo, autoridades políticas, artistas e até esportistas vinham a ela antes de tomar grandes decisões. Queriam seus conselhos, queriam sua proteção.