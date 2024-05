VEJA VÍDEO

Maiara se pronuncia após 'bronca' em fã durante show

No vídeo compartilhado pela artista, é possível ver a dupla falando sobre com a fã

Da Redação

Publicado em 28 de maio de 2024 às 15:42

Maiara e Maraisa dão "bronca" em fã durante show Crédito: Reprodução / Redes sociais

Maiara e Maraisa tiveram que interromper seu show no Festival do Abacaxi, em Floresta do Araguaia, no Pará, na última sexta-feira, 24. Durante a apresentação, as cantoras deram uma "bronca" em uma fã na plateia.

Na internet, boatos circularam de que Maiara teria sido chamada de "calango seco" e, por isso, repreendeu a mulher. No entanto, segundo ela, o motivo foi outro.

🚨VEJA: Maiara e Maraisa chamaram a atenção de mulheres que estavam brigando no show da dupla.



pic.twitter.com/tBdVyTbUfq — CHOQUEI (@choquei) May 28, 2024

"Maiara se irritou com uma mulher que estava jogando coisas no palco e colocando as pessoas em perigo", aponta um story compartilhado pela cantora. "Ao contrário do que vem sendo veiculado, o motivo da ‘bronca’ dela não foi por algum apelido "

"Obrigada por explicar", escreveu Maiara.

No vídeo compartilhado pela artista, é possível ver a dupla falando sobre com a fã. "Não, mulher fazendo barraco em festa? Pelo amor de Deus, uma festa tão tranquila. A tal da cachaça, vou te falar, ela humilha", diz Maraisa no trecho.