AMBIENTE ELITISTA?

Maíra Cardi e Thiago Nigro limitam comentários no Instagram após polêmica envolvendo filha

Depois que Maíra Cardi voltou para as redes sociais, a influenciadora tem sido alvo de várias polêmicas e, da última vez, envolveu a filha, a pequena Sophia Aguiar.

A menina, que também é filha de Arthur Aguiar, foi gravada falando que o celular do cozinheiro do pai era "de pobre". Depois da polêmica, Maíra se defendeu alegando que Sophia sempre voltava diferente da casa do pai, deixando a responsabilidade da polêmica para o ex-ator de Malhação.