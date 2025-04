NOVO COMANDO

Mais mudanças na Band Bahia: saiba quem é a apresentadora que vai assumir o “Bora Nordeste”

Emissora terá mudanças também em outros programas

Depois de anunciar a saída de Pâmela Lucciola do Band Mulher, que passa a ser comandado por Renata Menezes, a Band Bahia anuncia uma nova mudança. O programa Bora Nordeste, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, passa a ser apresentado agora pela a jornalista e coordenadora da rádio Bandnews FM Salvador, Maria Lorena Alves, que levará para o público as principais notícias do estado, entre 8h15 e 9h. Com experiência de 11 anos na rádio BandNews FM, Lorena traz a agilidade do rádio para a tela da Band Bahia. >