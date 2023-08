MAM expõe pinturas pouco conhecidas de Mário Cravo Jr.

Exposição de Mario Cravo, no MAM. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Ao ouvir falar de Mario Cravo Jr. (1923-2018), é natural lembrar de seu trabalho como escultor, afinal, no imaginário dos baianos, o nome dele é logo associado a obras que estão em espaços públicos, como a enorme letra "C" na Garibaldi, em homenagem ao político Clériston Andrade (1952-1982) ou ao Monumento da Cruz Caída, na Praça da Sé.



Mas ele tem também uma vasta produção como pintor, que é bem menos popular. Agora, a Bahia vai poder também conhecer boa parte dessas obras, na exposição Mario Cravo Jr – Legado – 100 anos, que foi aberta nesta terça-feira (29), no primeiro pavimento do Casarão do Museu, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA).

Jesus Cristo, por Mário Cravo Jr. Crédito: Foto: Geraldo Moniz

O público vai poder ver cerca de 60 quadros pintados sobre madeira e tela, quem integram a coleção que foi doada ao Estado da Bahia. Há também em torno de 15 esculturas de pequeno porte.

A abertura, nesta terça-feira, teve a presença de artistas plásticos que admiram a obra de Mario e foram lá conferir especialmente o trabalho dele como pintor. Um deles era Roney George, que considera Mario Cravo um "acontecimento" para as artes visuais da Bahia: "Ele faz parte da geração dos primeiros modernistas baianos e de alguma maneira foi ele que internacionalizou as artes visuais baianas quando morou fora e apresentou ao mundo as obras dos amigos".

Roney diz que Mario Cravo mantém na pintura a sofisticação que tem na escultura: "Mas na pintura é uma sofisticação diferente: ele vai para o abstrato assim como faz na escultura, mas é radicalmente diferente do ponto de vista visual. A figuração dele na pintura é radicalmente diferente da figuração na escultura, ainda que se vejam na pintura figurativa alguns elementos que se cruzam com a escultura".

A família de Mário Cravo também esteve representada pelo filho Otavio, que destacou a importância da exposição: "É fundamental para a história do velho e a família tem todo o orgulho. Isso é uma maneira de das reconhecimento à história dele, assim como é importante, por exemplo realizar a reconstrução da fonte do Mercado Modelo".

por Bel Borba "Comecei a conhecer a obra dele em 1975, como a de outros artistas modernistas. E aqui pude ver algumas pinturas que não conhecia. Embora ele tenha alcançado resultado maior na escultura, aqui está a prova de que não falta expressividade e talento a ele como pintor"

A curadoria da exposição é de Daniel Rangel, que ressalta a relação que Mario Cravo tinha com o MAM: "Ele tem uma relação histórica com esta casa, porque foi o segundo diretor dela e expôs aqui inúmeras vezes. No MAM, já havia obras importantes dele, como o Conselheiro [escultura de quatro metros, de 1955], que é simbólica daqui. Além disso, o Museu de Arte Moderna é o local adequado para receber as obras de um modernista como ele".

Autorretrato de Mário cravo Jr. Crédito: Geraldo Moniz/divulgação

E Daniel antecipa que, em breve, o MAM receberá outras obras de Mário, com destaque para aquelas que estavam na antiga sede dos Correios, na Pituba. "Essas ficarão aqui de maneira permanente. Queremos aqui um espaço para Mario Cravo assim como há para Rubem Valentim e para Lina Bo Bardi", afirma o curador, que é o atual diretor do Museu de Arte Contemporânea (MAC Bahia), antigo Palacete das Artes.

SERVIÇO

Exposição: Mario Cravo Jr – Legado – 100 anos

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA)

Endereço: Avenida Contorno

Visitação: terça-feira a domingo, de 10h às 18h