Mano Brown doutor: Racionais MC’s ganham da Unicamp título de Doutor Honoris Causa

Cerimônia com Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay, integrantes da banda, foi realizada na última quinta-feira (6)



Publicado em 10 de março de 2025 às 23:13

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo, concedeu o título de Doutor Honoris Causa ao grupo Racionais MC's em cerimônia realizada na última quinta-feira (6). Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay, integrantes dos Racionais, foram reconhecidos como intelectuais públicos que dialogam com o pensamento social brasileiro.>

O título de Doutor Honoris Causa, distinção máxima prevista no estatuto da Unicamp, é concedido a pessoas que tenham contribuído, de maneira notável para o progresso das ciências, das letras ou das artes; que tenham beneficiado, de forma excepcional, a humanidade; ou que tenham prestado relevantes serviços à Universidade. >

A honraria também ressalta a atuação política do grupo no combate ao racismo e às violências sociais existentes no país, destacando a crítica social incluída em sua produção.>

A comissão de especialistas formada para avaliar a pertinência da concessão do título foi presidida pelo professor Mário Medeiros, do Departamento de Sociologia do IFCH. >

A outorga foi aprovada em sessão ordinária do Conselho Universitário (Consu) da Unicamp em novembro passado. Em novembro de 2022, o grupo participou de uma aula aberta na universidade, encerrando a disciplina “Tópicos Especiais em Antropologia IV: Racionais MC’s no Pensamento Social Brasileiro”, ministrada pela professora Jaqueline Santos, do IFCH.>

Mano Brown doutor>

"Fui um jovem afoito. Estudei muito pouco. Não tive tempo para estudar. Era uma questão de matar fome", contou Mano Brown, logo depois de receber o diploma. "E, quando me aventurei a estudar, me senti um excluído na escola. Não me adaptava. Não aprendia, não tinha amigos. Então, hoje, recebendo esse título de doutor, o que eu posso fazer é agradecer, do fundo do meu coração, em nome da minha mãezinha [Dona Ana] e de meus amigos, Edi Rock, KL Jay e Ice Blue", disse Mano Brown.>

O grupo Racionais foi formado em 1988 sob um contexto de vulnerabilidade e violência. Eles se consolidaram como vozes importantes na luta contra o racismo, desigualdade social e violência estrutural no Brasil. As músicas da banda retratam o cotidiano das periferias brasileiras.>