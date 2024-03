IGUAIS

Maquiadora 'se transforma' em Ana Hickmann e ganha elogios da própria apresentadora

E não foi apenas Ana que aprovou o resultado. Os seguidores no Instagram também entraram expressaram suas opiniões, com um dos usuários brincando que até o Edu Guedes, que recentemente assumiu um relacionamento com a apresentadora, teria curtido a brincadeira: "Até o Edu Guedes aprovou".