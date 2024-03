TÉRMINO CAÓTICO

Ex-marido de Ana Hickmann culpa Edu Guedes por greve de sexo da apresentadora

Empresário lamentou o fim do casamento

Parece que a polêmica envolvendo a separação entre Ana Hickmann e Alexandre Correa não vai acabar tão cedo, principalmente com o ex-marido revisitando informações pessoais do ex-casamento.

Segundo o ex-marido de Ana Hickmann, a apresentadora pediu para que ele saísse do quarto do casal, em fevereiro do ano passado, para dormir na suíte da mansão, que fica em Itu. Os dois não teve mais contato físico desde então.