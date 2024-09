AMOR E RESPEITO

Marco Pigossi se casa com o cineasta Marco Calvani em cerimônia na Itália; veja vídeo

Marco Pigossi se casou com o cineasta Marco Calvani neste sábado (31), em uma cerimônia superprivada, na Toscana, na Itália. De acordo com informações exclusivas de Hugo Gloss, os noivos usaram ternos iguais, optaram por não usar sapatos e entraram juntos de mãos dadas.

Os dois já tinham casado no civil no fim de 2023, em São Paulo. “Temos uma relação muito bacana e estamos bem felizes. Temos um documento assinado que formaliza o nosso relacionamento”, disse Marco à época em entrevista ao Globo.

Embora não seja conhecido no Brasil, Marco Calvani coleciona trabalhos de repercussão no exterior. Irmão mais velho do famoso ator italiano Luca Calvani, que integrou o elenco de filmes como “O homem ideal” (2019) e “Quando em Roma” (2010), o artista trabalha com atuação teatral desde a adolescência.