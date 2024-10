MÚSICA

Maria Bethânia faz dueto com Alaíde Costa em álbum que homenageia a diva Dalva de Oliveira

A gravação aconteceu no estúdio da Biscoito Fino, no bairro de Botafogo, no Rio, no dia 12 de outubro 2024, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, conferindo ainda mais significado a essa interpretação tocante. No encontro, Bethânia foi presenteada por Alaíde com uma cópia do LP A cantora do Brasil, lançado por Dalva em 1967. Feliz com o mimo, Bethânia pediu a Alaíde que fizesse uma dedicatória na capa do LP, o que a paulista atendeu prontamente.