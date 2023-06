Maria Clara Gueiros revela que figurante enfiou língua em sua boca

Maria Clara Gueiros, como boa parte das atrizes, só dá beijos técnicos em seus trabalhos televisivos. A artista, no entanto, revelou que em apenas uma vez a regra não foi seguida: quando um figurante da Globo enfiou a língua em sua boca.



O episódio aconteceu durante as gravações da novela "Insensato Coração" (2011), quando interpretou a personagem Bibi, que era uma "pegadora". As declarações foram feitas no podcast Papagaio Falante.



"Eu só dou beijo técnico, a única vez que não dei, não foi por minha causa. Eu fazia uma personagem numa novela do Gilberto Braga, que era pegadora, e tinha uma cena que eu estava numa festa, e um cara da figuração, ele enfiou a língua na minha boca, e eu como sou muito educada não queria falar pra ele 'pô, não é assim que a banda toca, não faz isso', e eu não falava, e o diretor, coitado, sem saber porque ele estava longe, ele repetia a cena, e o cara enfiava a língua na minha boca", relatou.