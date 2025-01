CELEBRIDADES

Mariana Goldfarb explica decisão de não revelar nome de ex-abusivo

A ex de Cauã Reymond compartilhou sua experiência e explicou como a luta contra relacionamentos abusivos é mais importante do que a exposição do agressor

H Heider Sacramento

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 10:56

Mariana Goldfarb Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Mariana Goldfarb esclareceu o motivo de nunca ter revelado o nome do ex-companheiro com o qual viveu um relacionamento abusivo. A influenciadora tem usado suas redes sociais para compartilhar sua experiência e oferecer orientações a outras mulheres sobre como identificar e romper com ciclos tóxicos. Embora tenha sido aberta sobre sua vivência, ela sempre optou por manter a identidade do ex em sigilo, e agora, em resposta aos seguidores, explicou sua decisão.

Em uma caixinha de perguntas em seu Instagram, Goldfarb foi questionada sobre o motivo de não expor a identidade do ex-parceiro abusivo. Mariana, que já viveu relacionamentos públicos, como o casamento com o ator Cauã Reymond, explicou que sua prioridade é dar visibilidade à causa, e não à figura do agressor. Para ela, o foco deve ser a luta contra relacionamentos abusivos. "Porque a causa é muito maior do que o cara. A causa é a parada. O cara não tem importância", afirmou.

Um seguidor questionou sobre o motivo de Mariana não divulgar o nome do ex abusivo. Crédito: Reprodução/Instagram

Além de esclarecer sua escolha de não revelar o nome do ex, Mariana compartilhou como conseguiu superar o trauma dessa experiência. Ela revelou que fez terapia para compreender as razões que a levaram a se envolver em um relacionamento desse tipo e como foi capaz de romper com o ciclo de abuso.