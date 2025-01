DESPEDIDA

Morre aos 98 anos, mãe do apresentador Celso Portiolli: "Foi morar com Deus"

Apresentador compartilhou homenagem emocionada nas redes sociais, destacando o legado de amor e simplicidade deixado pela mãe

O apresentador Celso Portiolli compartilhou, no último sábado (11), a triste notícia do falecimento de sua mãe, Dibe Said Yunes Portiolli, aos 98 anos. O anúncio foi feito através de suas redes sociais, onde o comunicador do Domingo Legal, do SBT, prestou uma emocionante homenagem à matriarca da família.