RECUPERAÇÃO

Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, é internada e passa por cirurgia em hospital do Rio

Comentarista recebeu alta neste sábado (11)

Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, foi internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, no dia 6 de janeiro para realizar uma cirurgia programada no joelho esquerdo. O procedimento ocorreu no dia 7 e, de acordo com a assessoria de imprensa, foi bem-sucedido.