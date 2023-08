Mariana Xavier reclama ao encontrar balança em quarto de hotel na Bahia: 'Neurose'

Curtindo uma temporada na Praia do Forte, na Bahia, a atriz Mariana Xavier se incomodou ao encontrar uma balança no quarto do hotel onde está hospedada. Ela, então, foi até as redes sociais nesta quinta-feira (24) para desabafar sobre o assunto.



"A pergunta pro meu TCC é a seguinte: vocês acham normal ter uma balança no banheiro do hotel? Ter um secador de cabelo, um ferro de passar roupa, eu acho normal, válido, útil. Agora, eu fico me perguntando, qual o nível de neurose que está sendo estimulado nas pessoas para elas vierem curtir alguns dias de lazer e ficarem usando a balança no banheiro do hotel", seguiu.