MÚSICA

Marina Lima celebra 45 anos de carreira em show especial na Concha Acústica

Cantora apresenta turnê "Rota 69" em Salvador com sucessos e releituras marcantes

Carol Neves

Publicado em 4 de abril de 2025 às 13:08

Marina Lima Crédito: Divulgação

Marina Lima sobe ao palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) no próximo dia 15 de junho para apresentar a turnê "Rota 69", que celebra seus 45 anos de trajetória musical. O show integra o projeto Concha para Todos, que oferece eventos a preços populares no tradicional espaço de Salvador. Ingressos custam R$ 100 (inteira). >

Com direção de Candé Salles, o espetáculo revisita a carreira da artista, mesclando sucessos como "Me Chama" e "Eu Te Amo Você" com poemas em vídeo e referências contemporâneas, como "Lunch", hit de Billie Eilish. A apresentação ainda inclui áudios históricos e parcerias marcantes, como "Na Minha Mão", feita com Alvin L.>

A turnê recebeu o nome "Rota 69" como uma dupla homenagem: à icônica estrada americana Rota 66, símbolo de liberdade, e aos 69 anos da cantora. No repertório, canções que marcaram sua trajetória desde o álbum de estreia, "Simples Como Fogo" (1979), até releituras pessoais, como a versão rock de "Me Chama", original de Lobão, e "Mesmo Que Seja Eu", dos irmãos Carlos. >

O projeto Concha para Todos busca reforçar a conexão entre o público soteropolitano e a Concha Acústica, palco de memoráveis apresentações ao longo de mais de 60 anos. Antes de Marina Lima, o espaço recebeu shows como o "Encontro dos Cantadores", com Xangai, Elomar e Renato Teixeira, e a turnê de Lobão em abril.>

SERVIÇO: CONCHA PARA TODOS | MARINA LIMA: ROTA 69>

Quando: 15 de junho (domingo), às 19h>

Onde: Concha Acústica do TCA (av. Alberto Pinto, 11, Campo Grande)>