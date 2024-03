VIAGEM EM FAMÍLIA

Marina Ruy Barbosa junta noivo e pais em foto na Coreia do Sul

A atriz Marina Ruy Barbosa aproveitou uma viagem ao lado dos pais, Paulo Ruy Barbosa e Gioconda Ruy Barbosa, e do noivo, Abdul Fares, à Coreia do Sul. Em registros publicados no Instagram neste domingo, 17, Marina deu detalhes do passeio.