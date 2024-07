PESSOAL

Maya Massafera abre o jogo sobre cirurgia de redesignação sexual: "Assunto íntimo"

Maya Massafera voltou a interagir com os seguidores através das redes sociais nesta quinta-feira (4) e abriu o jogo sobre um assunto que tem despertado o interesse do público. A influenciadora, que passa por um processo de transição de gênero, criticou as perguntas que tem recebido sobre a cirurgia de redesignação sexual.