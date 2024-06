DIAS DIFÍCEIS

Maya Massafera sobre resultado da cirurgia de feminização vocal: “Não deu certo”

A influenciadora Maya Massafera abriu o jogo, nesta quarta-feira (19), sobre o resultado da cirurgia de feminização vocal à qual foi submetida. Através do seu perfil no Instagram, ela relatou que tem recebido inúmeras perguntas sobre o assunto e resolveu acabar com a curiosidade do público.