MC Daniel briga com namorado de fã e vídeo viraliza na web

O cantor MC Daniel foi agredido pelo namorado de uma fã do artista. Em um vídeo gravado por pessoas que estavam perto da confusão, é possível ver que o homem se aproxima e dá um soco no funkeiro.



O ex-namorado de Mel Maia contou aos seguidores que a moça pediu uma foto, e no registro, a jovem aparece arrumando o cabelo para sair ao lado do artista.



No entanto, segundos depois, o namorado da moça aparece e começa a briga com MC Daniel, dando cabeçadas e socos no artista. Um dos seguranças do funkeiro, observando a situação, derruba o namorado da fã no chão.