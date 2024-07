MORTO A TIROS

Mc Livinho lamenta assassinato de assessor: 'Fiz tudo que pude'

O funkeiro MC Livinho, 29 anos, lamentou nas redes sociais a morte do amigo e assessor pessoal Adileon dos Santos, o Kaka, assassinado nesta sexta, 12, após um desentendimento em um bar no Jardim Peri, zona norte de São Paulo.

O amigo do funkeiro recebeu ajuda da proprietária do bar, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelo disparo, que o atingiu no rosto. O suspeito fugiu do local e abandonou uma bicicleta durante a fuga.