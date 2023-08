MC Marcinho tem piora, respira por ventilação mecânica e faz hemodiálise

O cantor MC Marcinho teve uma piora no estado de saúde nas últimas 72 horas, preocupando médicos, fãs, amigos e familiares. O artista permanece esperando um coração artificial no CTI do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro.



Enquanto não recebe o coração, o funkeiro passa por hemodiálise e respira por aparelhos, segundo a unidade de saúde, que atualizou o quadro clínico do artista nesta quarta-feira (23), informando que ele está com infecção generalizada.