MC Marcinho volta a respirar com ajuda de aparelhos

MC Marcinho volta a usar aparelhos para respirar. Crédito: Redes sociais

O cantor MC Marcinho, de 45 anos, continua na fila de transplante. O autor "Glamurosa", uma das músicas mais tocadas no Brasil nos anos 2000, voltou a respirar com a ajuda de aparelhos nesta quarta-feira (26).



Internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro, MC Marcinho teve o estado de saúde atualizado pela instituição, que explicou que o funkeiro retornou para a ventilação mecânica, mas a saúde continua estável, mesmo após sofrer uma parada cardíaca.

Segundo a ex-mulher do cantor, MC Cacau, o ex-companheiro está sendo acompanhado pelos profissionais para não pegar uma infecção. "Ele está sendo resgatado para não correr risco de pegar alguma infecção, está se curando porque a qualquer momento pode chegar um coração", explicou à revista Quem.

Apesar do retorno à ventilação mecânica, a família está confiante na recuperação do artista. "Estamos muito confiantes na recuperação dele. Estive com o irmão dele ontem [Mauro Garcia], e ele me contou que o Márcio está com os olhinhos abertos, não está falando ainda, mas escuta e entende as coisas".