MC Marcinho é intubado em estado grave após sofrer parada cardíaca

Um dos nomes mais respeitados do funk carioca, o cantor MC Marcinho, teve uma piora no quadro de saúde após uma parada cardíaca. Ele está internado no Hospital Copa d'Or, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.



O artista está internado em estado grave. O cantor precisou ser intubado e, atualmente, respira com a ajuda de aparelhos, segundo o irmão do cantor, Mauro Garcia, que compartilhou a situação nas redes sociais.



Nesta segunda-feira (10), MC Marcinho chegou a fazer uma pequena participação no programa Mais Você, da Rede Globo, conversando com a apresentadora Ana Maria Braga.