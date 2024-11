TCHAU PARA A FAMÍLIA

MC Mirella decide expulsar os pais de casa: 'Está passando dos limites e passei diversas vergonhas'

A funkeira revelou nesta terça-feira (19) o sufoco que tem passado com familiares em sua residência

A cantora decidiu tornar pública a questão para pressionar os pais a respeitarem sua decisão. "Pedi para os meus pais saírem de casa agora, porque não quero mais morar junto [com eles]. Está passando dos limites", relatou em seu Instagram.

Mirella aproveitou para pedir desculpas aos amigos pelos constrangimentos que a situação possa ter lhes causado. "Já passei diversas vergonhas: queria pedir desculpas para as pessoas que foram na minha casa e já passaram por isso. Tento sempre apaziguar. A primeira coisa que falo para as pessoas que vão na minha casa é: 'Por favor, ignore se acontecer uma situação chata'.”

No mesmo desabafo, MC Mirella destacou que quer se dedicar totalmente à ela e à filha, Serena, de 10 meses, fruto do relacionamento da cantora com Dynho Alves. A cantora explicou que teve que deixar a casa em que estava morando enquanto os pais não iam para outro lugar.