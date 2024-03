SOLIDÁRIO

MC Ryan SP dá moto de presente a entregador que teve bicicleta roubada no Rio

"Trabalhei o dia todo, pra chegar à noite e eu perder a minha bicicleta. Já me roubaram três vezes", lamentou

MC Ryan SP presenteou o entregador que viralizou nas redes sociais após ter a sua bicicleta roubada pela terceira vez. Ele recebeu R$ 10 mil do MC para comprar uma motocicleta. O caso aconteceu no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro.