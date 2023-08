Médico diz que Milton Nascimento está bem de saúde, mas cantor nega volta aos palcos

Desde que se aposentou dos palcos, no final de 2022, o cantor e compositor Milton Nascimento tem reafirmado - sempre com bom humor - que não pretende voltar à rotina de apresentações. Dessa vez, Bituca, como gosta de ser chamado, mostrou que pretende está firme em seu desejo, após passar por uma avaliação médica em sua casa, no Rio de Janeiro.



O médico Weverton Siqueira, que acompanha o cantor há 8 anos, informou que Bituca está bem de saúde, com a diabetes e pressão arterial controladas. "Saúde está em dia. Está liberado para viver mais 100 (anos)", disse o profissional.