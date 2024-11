FAMOSOS

Médicos se recusam a remover substância do rosto de Maíra Cardi por riscos à saúde

A influenciadora compartilhou nas redes sociais os desafios de remover o polimetilmetacrilato (PMMA)

Em vídeos no TikTok, ela revelou que a substância, aplicada por uma dermatologista em 2009 sem seu consentimento, tem causado inchaço facial e efeitos que ela teme que se agravem em uma futura gravidez com o marido, Thiago Nigro. Maíra já é mãe de Sophia, de 6 anos, fruto de seu ex relacionamento com Arthur Aguiar. Durante a primeira gestação, ela relatou dormência nos braços e se preocupa que, com o PMMA, os sintomas possam piorar.