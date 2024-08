CINEMA

'Megalópolis': quando estreia no Brasil o novo filme de Francis Coppola

Após longa espera, o filme Megalópolis, dirigido por Francis Ford Coppola chega aos cinemas brasileiros em 31 de outubro. A notícia foi anunciada nas redes sociais da O2 Play, distribuidora do longa no País.

Megalópolis, um dos lançamentos mais aguardados do ano, foi exibido no 77º Festival de Cannes, em maio, no qual concorreu à Palma de Ouro. A ideia para o filme surgiu em 1980, mas não saiu do papel porque o diretor não conseguiu um financiamento.