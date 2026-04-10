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Melodrama é coisa que brasileiro adora, e o teatro também

Espetáculo Vermelho Melodrama volta a cartaz depois de sete anos, no Teatro Gregório de Mattos

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 10 de abril de 2026 às 06:00

Peça Vermelho Melodrama
Peça Vermelho Melodrama Crédito: Patrícia Almeida

Segredos inconfessos, triângulos amorosos e paixões inflamadas que se cruzam com o melodrama de acontecimentos do Brasil: após sete anos de sua estreia, o espetáculo Vermelho Melodrama volta para sua segunda temporada. O espetáculo mergulha no gênero do melodrama com gosto e, a partir de suas típicas construções, aciona questionamentos sobre as ficções de nossa realidade.

Baseada em texto do dramaturgo Gildon Oliveira, com encenação e adaptação de Jorge Alencar, a peça agora reúne Diogo Lopes Filho, Lia Lordelo, Neto Machado, Véu Pessoa e Vinicius Bustani em seu elenco. Serão 15 apresentações em cinco semanas, de 10 de abril a 10 de maio, no Teatro Gregório de Mattos, de sexta a domingo. Além de ocupar um espaço com acessibilidade arquitetônica, serão oferecidas audiodescrição e tradução em Libras em cinco datas: 12, 17 e 26 de abril e 1º e 10 de maio.

Peça Vermelho Melodrama

Peça Vermelho Melodrama por Patrícia Almeida
Peça Vermelho Melodrama por Patrícia Almeida
Peça Vermelho Melodrama por Patrícia Almeida
Peça Vermelho Melodrama por Patrícia Almeida
Peça Vermelho Melodrama por Patrícia Almeida
Peça Vermelho Melodrama por Patrícia Almeida
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Peça Vermelho Melodrama por Patrícia Almeida

O texto original, Vermelho Rubro Amoroso… Profundo, Insistente e Definitivo!”, é como uma ode ao melodrama por detalhar meticulosamente a sua arquitetura. Gênero dramático que se firmou no teatro francês no final do século XVIII, caracterizado principalmente pelo acesso direto à sentimentalidade do espectador, o melodrama, desde seu nascedouro, teve grande apelo popular ao mesclar dramaturgia, música, pantomima, narrativas corporais, vaudeville e comédia ligeira. Largamente presente na cultura brasileira, sobretudo pelas telenovelas, o melodrama é evidenciado na peça como fenômeno atual que atravessa, de diversas formas, as nossas subjetividades: afetos, valores, pensamentos, singularidades.

Vermelho Melodrama coloca a dramaturgia do baiano Gildon em diálogo com uma série de outros autores, como Clarice Lispector, Angela Davis, Linn da Quebrada e Georges Didi-Huberman, levantando assuntos como a emoção na contemporaneidade e o direito ao afeto.

“Remontar um melodrama hoje vai muito além de dar corpo a uma narrativa rocambolesca com suas guinadas e personagens arquetípicos. Há quem fale que o melodrama morreu. Há quem jure que suas mutações seguem infiltradas em todo tipo de plataforma contemporânea. Há quem reivindique que as tramas políticas de nosso país superam qualquer ficção”, contextualiza o diretor Jorge Alencar. “Como e a quem é dado o direito de melodramar por amor? Quais são as performances de gênero aí reiteradas ou rejeitadas? Qual medida tomar para falar de sentimentos desmedidos? Quais aberturas textuais permitem a existência de outras vozes?”, completa.

Crime do ketchup

Premiado como Melhor Espetáculo do Prêmio Braskem de Teatro 2019, no qual recebeu cinco indicações e também levou o troféu de Categoria Especial pelo figurino e adereços de Luiz Santana, Vermelho Melodrama derruba máscaras com seus personagens arquetípicos, grandes revelações e reviravoltas.

A história central, inspirada no famoso “crime do ketchup”, ocorrido no interior da Bahia em 2011, gira em torno dos órfãos Lúcio Mauro, Carlos Manuel e Lurdes Maria, que foram criados como irmãos. O motor dramatúrgico é uma carta que não foi entregue ao seu destinatário, guardando uma revelação que pode mudar o destino de todos. Numa dinâmica entre real e simulacro, as emoções são amplificadas e colocam sentimentos à frente de um pensamento exclusivamente racionalista.

A peça tem assistência de direção de Larissa Lacerda e Marina Martinelli, colaboração artística de Ellen Mello e Jacyan Castilho e direção de arte da Tanto Cria, de Patricia Almeida, Fábio Steque e Daniel Sabóia. A trilha sonora e direção musical são do compositor Luciano Salvador Bahia. Quem assina as canções é o músico e cantor Leo Fressato, autor da música Oração, tocada pel’A Banda Mais Bonita da Cidade. A realização é da Dimenti Produções Culturais, o projeto Vermelho Melodrama: O Retorno (Ainda Mais Intenso e Visceral).

SERVIÇO - Espetáculo Vermelho Melodrama | de 10 de abril a 10 de maio, sextas e sábados (19h) e domingos (18h), no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves | Ingressos: R$ 50 e R$ 25, à venda no Sympla.

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Teatro

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