DESPEDIDA

Mestre Bimba faz o último show ao lado de Xanddy Harmonia; assista

Após mais de 20 anos ao lado de Xanddy Harmonia, o músico Mestre Bimba deu adeus aos palcos nesta sexta (1°). Um vídeo foi compartilhado no Instagram do cantor, que explicou sobre a saída do baixista da banda.